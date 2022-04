Due lampadine smart Alexa e Google a prezzo STRAPPATO su Amazon

Rendi la tua casa intelligente aggiungendo due fantastiche lampadine smart che in quattro e quattr'otto rendono l'ambiente interessante. Spesa minima e risultati soddisfacenti che tutti invidieranno. Cosa devi fare? Apri la pagina e portatele a casa.

Con le offerte ora in corso su Amazon pagarle appena 16,14€ è totalmente possibile.

La cosa più sorprendente è che con le spedizioni Prime non spendi neanche un singolo euro in più e rullo di tamburi, le ricevi già a partire da domani.

Lampadine smart: eccezionali e semplicissime da utilizzare

Le lampadine smart non possono che essere un acquisto intelligente: consumano poco ma nella loro interezza ti consentono di avere risultati fantastici e immediati all'interno della tua casa. In modo particolare posseggono un attacco E27 quindi sentiti libero di montarle ovunque tu voglia, sono pressoché universali in termini di compatibilità.

Come si utilizzano? Hai due possibilità a portata di mano: scarichi l'applicazione sullo smartphone o, come ti dicevo, le gestisci mediante gli assistenti vocali visto e considerato che sono compatibili sia con Amazon Alexa che Google Assistant. In questo modo ti serve la tua voce per accenderle e spegnerle e altro ancora.

Proprio parlando di ciò che sono capaci, ti avviso: non solo cambi colore ma scegli tra 16 milioni di possibilità e puoi optare sia per il bianco freddo che per il bianco caldo. Ancora più interessante è il fatto di poter creare routine e impostare Timer.

Cosa aspetti allora? Approfitta di questo sconto e portati a casa le due lampadine smart a cui da tempo stavi pensando. Le ordini e le ricevi a casa in quattro e quattr'otto con Prime attivo sul tuo account. Ti basta aprire la pagina di Amazon per farle tue con 16€ e qualche centesimo.