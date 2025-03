Due giorni di NO IVA da Arcaplanet: super sconto sui prodotti per animali

Torna da Arcaplanet l’attesissima promozione NO IVA: fino al 25 marzo, quindi soltanto per due giorni, potrai approfittare di uno sconto speciale pari alla detrazione dell’IVA su una selezione di prodotti. Basta inserire il coupon per ottenere un risparmio immediato del 18,04% sul prezzo di vendita.

Come funziona la promo NO IVA

La promozione, come si evince dal nome, consiste nella rimozione dell’IVA del 22% su prodotti selezionati, il che si traduce in uno sconto effettivo del 18,04%. Per beneficiare dell’offerta:

Aggiungi al carrello i prodotti idonei

Inserisci il codice 22SCONTOIVA

Ottieni subito lo sconto

La promozione è valida esclusivamente per una selezione di articoli, escludendo i prodotti contrassegnati con il tag “Selezione Top". Grazie alla promo, limitatissima, hai la possibilità di acquistare cibo, accessori e prodotti per la cura del tuo animale domestico a un prezzo ancora più conveniente.

Attenzione però, perché l’offerta NO IVA è valida soltanto per acquisti online e fino al 25 marzo. Nel frattempo, puoi dare un’occhiata al volantino Arcaplanet per scoprire tutte le ultime offerte: