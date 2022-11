DualSense PS5 Nero al minimo storico per il Black Friday: offerta Amazon

La settimana delle offerte Black Friday di Amazon ci riporta un pezzo molto amato dagli appassionati di videogiochi. Parliamo del DualSense per PlayStation 5 nella elegantissima colorazione Midnight Black: in offerta, costa solo 49,98 euro, al suo minimo storico. Non a caso, è subito schizzato in cima alle classifiche di vendita.

DualSense PS5 Nero in offerta: elegante e bellissimo

DualSense è il controller ufficiale di PlayStation 5. Se sei un fortunato possessore dell’ultima console di casa Sony puoi arricchire la tua collezione con un nuovo pad dalla colorazione differente rispetto a quella inclusa nella confezione.

Midnight Black è un nero elegante e stiloso, che rende giustizia alle forme sinuose del pad di ultima generazione e probabilmente supera per bellezza anche l’originale.

Per il resto, il controller wireless mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso famoso il marchio DualSense, come la presenza di tecnologie innovative del calibro di feedback aptico e grilletti adattivi, con microfono e altoparlante integrato.

Queste caratteristiche permettono di aumentare il coinvolgimento durante il gioco: potrai provare la sensazione di piegare un arco in Horizon Forbidden West o di schiacciare i freni di un’auto da corsa in Gran Turismo 7. È sicuramente uno dei pregi migliori di PlayStation 5.

Ricordandoti che il DualSense è utilizzabile anche su PC, il prezzo in offerta è dunque di 49,98 euro, al minimo storico mai visto per questa colorazione. Pronto a farti un regalo?

