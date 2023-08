DualSense PS5 in CLAMOROSO SCONTO su Amazon (-33%)

Abbiamo una notizia incredibile: il DualSense, l’innovativo controller per la PlayStation 5, è in clamoroso sconto su Amazon con un incredibile -33%.

Questa è l’opportunità che hai aspettato per acquistare un secondo controller a un prezzo incredibile di soli 49,90 euro invece di 74,99.

DualSense PS5: a questo prezzo non si era mai visto

Il DualSense PS5 è molto più di un semplice controller: è un dispositivo rivoluzionario che ti mette al centro dell’azione con feedback aptico e effetti grilletto dinamici.

Immagina di sentire una connessione fisica diretta con il mondo virtuale. Grazie al feedback aptico, potrai sperimentare sensazioni tattili uniche ogni volta che interagisci con il gioco. Da un passo furtivo su una superficie pietrosa a una collisione in un’epica battaglia, ogni sensazione sarà trasferita direttamente nelle tue mani, aumentando l’immersione e l’emozione di ogni istante di gioco.

Grazie agli effetti grilletto dinamici, il DualSense PS5 ti farà vivere le azioni come mai prima d’ora. Potrai sperimentare livelli variabili di forza e tensione quando interagisci con l’attrezzatura del tuo personaggio o con l’ambiente di gioco. L’azione di piegare un arco, accelerare in una corsa ad alta velocità o premere i freni in un’auto da corsa sarà accompagnata da una risposta fisica realistica, rendendo ogni momento ancora più coinvolgente e autentico.

L‘offerta su Amazon a soli 49,90 euro è limitata nel tempo e rappresenta un’occasione unica per avere tra le mani il controller che cambierà il modo in cui vivi i tuoi giochi preferiti. Preparati a entrare in azione con un livello di coinvolgimento mai sperimentato prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.