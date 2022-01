Dropbox: arriva la versione per Mac con M1 (Beta)

Dropbox ha finalmente rilasciato la tanto attesa versione della sua applicazione per macOS avente il supporto ai computer con SoC M1 in versione beta.

Dropbox e Mac M1: finalmente il sodalizio

Dropbox è stato ampiamente criticato dagli utenti possessori di computer Apple l'anno scorso poiché la società non aveva ancora aggiornato la sua app per Mac aventi il SoC Apple Silicon. Fortunatamente, l'azienda ha finalmente rilasciato un aggiornamento per l'app che offre il pieno supporto per il chip M1.

Come notato da un utente online, l'ultima versione beta dell'app per macOS funziona in modo nativo sulla piattaforma Apple Silicon. Una volta scaricato il nuovo programma di installazione, viene fornito con l'identificatore “arm64“, il che significa che è compatibile con l'architettura ARM dei chip M1, M1 Pro e M1 Max. Ecco cosa ha scritto:

Infine!! L'ho appena provato con il mio MacBook Pro 16″ M1 Pro e posso confermare che Dropbox ora funziona come versione Apple Silicon.

Per qualche motivo sconosciuto, Dropbox ha impiegato più di un anno per confermare che stava lavorando su una versione della sua app compatibile con i processori Apple Silicon. Tuttavia, la società non ha mai detto quando questa versione sarebbe stata rilasciata agli utenti, che al momento devono ancora eseguire il porting tramite Rosetta, che traduce le app Intel in ARM, ma con una perdita di prestazioni.

Avere un software in esecuzione nativa su Apple Silicon significa che questo può sfruttare appieno il chip M1 e le sue varianti. Di conseguenza, tutto funziona più velocemente e consuma anche meno energia, il che è ottimo per gli utenti MacBook quando utilizzano il laptop scollegato dalla corrente.

Sebbene la versione principale di Dropbox per Mac debba ancora essere aggiornata con il supporto Apple Silicon, gli utenti possono ora scaricare Dropbox Beta (versione 140.3.1903) compatibile con M1 dal sito ufficiale dell'azienda.