Drone con telecamera SPETTACOLARE a prezzo MINUSCOLO

Il regalo perfetto per i più piccoli e non solo è ora su Amazon con uno sconto incredibile del 40%. Fai presto prima che l’offerta sparisca, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo drone con telecamera a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon.

Sarà certamente apprezzato dai ragazzi che si potranno divertire a guardare tutto dall’alto e a simulare una ricognizione militare. Il Wipkviey T6 è molto leggero ma è anche stabile grazie alle quattro velocissime eliche che ti permetteranno di virare rapidamente. I comandi sono semplici e con un po’ di esercizio diventerai un professionista.

Non perdere quest’offerta pazzesca. I coupon disponibili non sono molti quindi potrebbe svanire da un momento all’altro. Dirigiti ora su Amazon e acquista il tuo drone con telecamera a soli 59,99 euro. Se lo ordini adesso potrai riceverlo comodamente a casa tua domani senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Drone con telecamera: uno spasso per piccoli e grandi

Divertiti a guardare tutto dall’alto con la fotocamera in alta risoluzione da 1080P regolabile a 90° che ti permetterà di avere un ampio campo visivo. Tramite l’app potrai vedere in tempo reale sul tuo smartphone quello che il tuo drone sta riprendendo in volo. Riuscirai anche a scattare fotografie con un clic.

Con un solo tasto potrai decollare e atterrare in modo semplice anche quando sei alle prime armi. Inoltre è dotato di quattro protezioni per le eliche in modo che anche se dovessi inavvertitamente urtare gli oggetti rimarrà comunque in volo senza cadere. In confezione troverai due batterie che ti garantiranno un totale di 30 minuti di volo.

Se stavi pensando di fare un regalo probabilmente questo è quello giusto e sarà sicuramente apprezzato. Però devi fare presto, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo drone con telecamera a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.