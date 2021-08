Il momento di avere un bel drone, che ti offra riprese in 4K e sia semplicissimo da pilotare, è arrivato. L'occasione più ghiotta te la offre Gshopper, con questo gioiellino in sconto del 66%: portalo a casa a 39€ appena e non solo. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis: il prodotto arriva da magazzino italiano, sarà a casa tua in una manciata di giorni. In omaggio ricevi la custodia e la seconda batteria: occasione d'oro.

Drone con riprese 4K: sconto assurdo

Tutto quello che si può desiderare da un dispositivo da pilotare, qui c'è. Non solo il prezzo, ma anche e soprattutto qualità costruttiva, funzionalità e facilità di utilizzo.

Non importa quale sia il tuo livello di preparazione: anche se sei un principiante, non avrai problemi a mantenere il controllo del tuo velivolo. Rilassati e goditi il divertimento. Insieme a lui, ricevi un controller con supporto per lo smartphone e sai perché? Beh, perché questo gioiellino puoi collegarlo senza fili al tuo dispositivo e vedere in tempo reale quello che sta riprendendo con la sua fotocamera integrata: quando trovi qualcosa che ti piace, fai partire le riprese.

Hai una marea di possibilità per pilotare il dispositivo: controller, ma anche smartphone. Addirittura, puoi disegnare con il dito il percorso e il drone, semplicemente, seguirà la mamma che hai disegnato. Non preoccuparti dell'autonomia energetica: ogni volo dura fino a 12 minuti, grazie alla super batteria. Non solo: gratis, ricevi la seconda e puoi raddoppiare il divertimento!

Quando hai finito di usarlo, piega le 4 ali prima di riporlo: occuperà pochissimo spazio, potrai custodirlo nella borsa che riceverai in omaggio, e sarà ben protetto, pronto per la prossima avventura.

Insomma, questo drone è un vero e proprio gioiellino, che ora porti a casa a prezzo ridicolo, grazie alle offerte Gshopper di fine estate. Completa rapidamente il tuo ordine: lo porti a casa a 39€ circa e ti arriva a casa in modo veloce e gratuito. È spedito dall'Italia! Sii veloce però: scorte in esaurimento.

