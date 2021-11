DREAME V11: con il codice segreto il prezzo è TOP

Hai in mente di acquistare un aspirapolvere senza fili? Allora devi per forza prendere in considerazione il Dreame V11, un vero portento. Tra i migliori della categoria lo trovi in promozione su eBay. Inserendo il codice “NOV21EDAYS” al momento del check out risparmi il 10% sul prezzo di listino portandotelo a casa con appena 238,49 euro, un prezzo veramente conveniente.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e ci impiegano soltanto tre giorni. Fossi in te non me lo farei scappare.

Dreame V11: su eBay scatta l'occasione da non perdere

Tra i diversi modelli verticali, Dreame V11 non può che essere uno dei migliori. Non lo dico per essere di parte ma perché chi lo ha acquistato ha effettivamente riscontrato quanto eccezionale questo aspirapolvere sia.Ti basta fare una paio di ricerche per capire che è un must buy senza eccezioni.

Leggerissimo e semplicissimo da utilizzare te lo porti per casa con agilità dal momento che non ha bisogno né di prese né di sacchetti. Infatti trovi un comodissimo contenitore che svuoti con un semplicissimo click.

Il motore ciclonico aspira via ogni genere di sporcizia lasciando i tuoi pavimenti immacolati, nel vero senso della parola. In più non devi neanche tenere il pulsante di accensione premuto tutto il tempo dato l'innovativo sistema di blocco implementato sul display a colori LCD.

La batteria? Una seconda caratteristica chiave visto che ha un'autonomia di ben 90 minuti.

Acquista subito il tuo Dreame V11 su eBay inserendo il codice “NOV21EDAYS” al momento del pagamento. Lo ricevi a casa in appena tre giorni per non lasciarlo andare mai più.