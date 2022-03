Dreame T20, il potentissimo CICLONICO che dura 70 minuti: sconto 50%

Dreame T20 non è solo un elettrodomestico di design, che sarai felice di lasciare in bella mostra. Si tratta di un potentissimo aspirapolvere senza fili con motore ciclonico, super maneggevole e accessoriato. Perfetto per pulire rapidamente i pavimenti e non solo, è la soluzione perfetta anche per chi ha animali in casa.

Un dispositivo che normalmente ha un prezzo vicino ai 400€, ma che adesso Gshopper sconta del 50% in occasione dei saldi per le pulizie di primavera! Solo usando uno speciale coupon, hai la possibilità di portarlo a casa a 184€ appena invece di 370€ e non solo: le spedizioni sono super rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo (situato in Francia).

L'unico inconveniente è che sicuramente la promozione durerà pochissimo e quindi dovrai essere veloce. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “AD32125E40F0”. Sii rapido, numero di coupon attivabili limitatissimo.

Dreame T20: potentissimo aspirapolvere senza fili super accessoriato

Un design super premium, che rispecchia a pieno il prodotto. Si tratta di un elettrodomestico topo di gamma, pensato per garantire una potenza aspirante soddisfacente che arriva fino a 25000Pa. Il potentissimo motore ciclonico elimina in pochissimi minuti peli, polvere, capelli, sporcizia e detriti solidi dal pavimento. Complice la batteria (che puoi addirittura sostituire) e l'ottima autonomia energetica, potrai muoverti agevolmente in tutta la casa, senza patire il vincolo dei cavi. Per ogni sessione, hai a disposizione fino a ben 70 minuti di utilizzo.

Dall'ampio display alloggiato sulla parte alta, puoi tenere sotto controllo tutti i parametri durante la sessione di utilizzo. Un dettaglio che fa la differenza e sottolinea l'appeal premium di questo gioiellino.

Combinando i diversi accessori in dotazione, puoi raggiungere senza fatica praticamente qualsiasi angolo, fessura e superficie, anche in alto. Semplicissima la manutenzione, con il serbatoio che si svuota con un semplice gesto e un filtro in grado di trattenere le micro particelle di polvere, impedendo loro di finire nell'aria.

Un prodotto che non potrebbe essere più completo, insomma. Il potentissimo aspirapolvere ciclonico Dreame T20 – a questo prezzo – non ha rivali. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “AD32125E40F0”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite da magazzino europeo (in Francia).