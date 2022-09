Dreame H12, aspirapolvere intelligente: esordio con cashback

Quando tutti davano il televisore alla fine del suo percorso evolutivo, probabilmente schiacciato dal Web e dalle novità della tecnologia, ecco che il televisore ha trovato nuova identità e nuova vita. Così sta per avvenire con l’aspirapolvere, strumento che nel nuovo Dreame H12 dimostra di aver ancora molto da raccontare. Continueremo a chiamarli “aspirapolvere”, ma gli aggiungeremo l’appellativo di “aspiraliquidi” e nell’immaginario collettivo emergerà l’idea di uno strumento tuttofare ben più potente del solito.

Qualcosa di nuovo e di migliore, insomma.

Dreame H12: più di un aspirapolvere

Aspira polvere, aspira briciole, aspira residui liquidi, aspira tutto. Lo fa non soltanto con la forza di un motore in grado di imprimere potenza, ma anche attraverso un nuovo modo di raccogliere lo sporco sul pavimento reinventando il processo stesso con cui l’aspirapolvere agisce sulle superfici. Dreame H12, insomma, alza l’asticella attraverso un ripensamento completo del concept originario, evolvendo i vari esperimenti già sul mercato che tentano di portare avanti medesimo valido tentativo.

La spazzola rotante anteriore è la grande novità sulla quale si concentra il dispositivo Dreame: grazie al modo in cui la stessa è integrata nel processo di aspirazione e pulizia, l’aspirapolvere è in grado di rimuovere realmente qualsiasi traccia di sporco possa trovarsi sul suo passaggio. Il braccio non dovrà far altro che accompagnare il Dreame H12: il sistema riconoscerà automaticamente il tipo di sporcizia incontrata ed agirà di conseguenza.

Rispetto al passato, la generazione “H12” ha una virtù aggiuntiva: la particolare struttura del corpo di pulizia consente di avvicinare i battiscopa con estrema precisione, arrivando negli angoli più remoti per pulire l’intero pavimento senza compromessi con lo spazio. Arriva ovunque, insomma, potendosi così esprimere al meglio proprio grazie alla reingegnerizzazione della scocca dell’elemento orizzontale a contatto con il pavimento. Spazzole e bocchettone di aspirazione possono così lavorare al meglio ed il risultato migliora grazie ad una precisione moltiplicata.

Il motore brushless, l’aspirazione potenziata, la precisione millimetrica, il riconoscimento automatico dello sporco, il processo adattivo per l’implementazione del miglior settaggio di pulizia: tutti questi elementi sono ricombinati in un Dreame H12 che “rimuove polvere, grumi e liquidi. […] un avanzato sistema di circolazione dell’acqua in tempo reale che permette una pulizia completa ed efficiente aspirando, pulendo a umido e lavando, tutto contemporaneamente“. Sono i dettagli a fare la differenza: tra questi, si segnala altresì un apposito pettine che rimuove ogni residuo dal rullo di pulizia consentendo un’azione più efficiente e radicale. Il risciacquo del rullo stesso ed un serbatoio che permette piena efficienza lungo tutto il ciclo di pulizia, consente anche lunga autonomia e maggior velocità: non servirà alcuna ricarica intermedia, poiché Dreame H12 può pulire a fondo fino ad una mezzora continuativa di lavoro.

Risparmiare spazio, tempo e denaro

Il concetto è chiaro: l’innovazione è qui per correggere, migliorare, evolvere, fino a modificare le abitudini quotidiane ed il modo stesso di pensare alle pulizie di casa. I vantaggi si riversano sull’intera esperienza d’uso

Si risparmia spazio, ad esempio, poiché in questo all-in-one è racchiuso tutto quel che serve per le pulizie domestiche senza la necessità di alcuno strumento ulteriore o di alcun accessorio: una volta riposto nella sua posizione verticale il Dreame H12, tutto è racchiuso nel minimo volume occupato.

Si risparmia tempo, inoltre, poiché avere molte utilità racchiuse in un solo strumento implica la concentrazione di molte funzioni e compiti senza dover cambiare l’acqua, cambiare lo straccio, cambiare il secchio, cambiare prodotti o quant’altro. Tutto rapido, tutto subito, senza perdite di tempo (ossia la più preziosa delle risorse di cui disponiamo con sempre maggior scarsità).

Si risparmia, infine, denaro: il nuovo Dreame H12 farà il suo esordio in Italia a partire dal 20 ottobre con prezzo di lancio pari a 519 euro (con 31 euro di cashback per chi fa il proprio ordine prima dell’esordio. Il confronto con le pratiche comuni di pulizia casalinga sposterà rapidamente il rapporto qualità/prezzo a vantaggio del primo parametro e renderà gli aspirapolvere smart opzioni sempre più appetibili: il nuovo H12 è fin da oggi immediata opzione di sicuro interesse.

Un modo diverso di pulire

Insomma, è venuto il momento di guardare con occhi nuovi agli aspirapolvere e con sguardo diverso ad un pavimento sporco. Cade la farina, scivola un uovo, o la luce che filtra dalla finestra mette in evidenza i peli del cane? Dreame H12 ha in sé tutto quel che possa servire, sempre, comunque.

Come e meglio di un aspirapolvere, perché è come e meglio di un aspirapolvere. Dal 20 ottobre il Dreame H12 fa il suo esordio anche in Italia e si porterà appresso una bella ventata di novità.

