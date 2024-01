Dreame, da oggi il robot Ultra Heat anche in Italia

Il nuovo Dreame L10s Pro Ultra Heat sta per arrivare anche in Italia. Il nuovo robot del gruppo Dreame, infatti, è stato annunciato in arrivo per le prossime ore dopo la presentazione all’IFA di Berlino della scorsa estate. La novità che caratterizza il modello è nell’uso di aria calda per l’asciugatura dei Mop, ossia i moci rotanti con cui il robot pulisce a umido il pavimento, nonché la loro pulizia con acqua calda. Il calore è il “plus” di questo nuovo modello, con il quale si va quindi a cercare un miglioramento ulteriore della qualità nella pulizia.

Dreame L10s Pro Ultra Heat

Il modello L10s Pro Ultra Heat vede confermate le caratteristiche principali rispetto ai modelli antecedenti: un ampio serbatoio esterno per raccogliere i residui aspirati dal pavimento; due ampie riserve per rifornire il robot di nuova acqua e per raccogliere l’acqua sporca; il sistema di aspirazione potenziato Vormax; la spazzola a tre razze; il sistema MopExtend che sposta i moci verso gli angoli per arrivare ovunque. Questo e molto altro, insomma, per confermare quanto di buono il gruppo ha assemblato attorno ai nuovi modelli negli ultimi anni.

Ma il calore può offrire qualcosa di più. L’uso di acqua calda può infatti lavare meglio i Mop al termine del ciclo di pulizia, sciogliendo ogni residuo e rimuovendo anche le tracce di detergente; l’uso di aria calda completa il lavoro asciugando meglio, e più rapidamente, i moci per farli trovare pronti al ciclo successivo senza muffe o residui maleodoranti.

Grazie al calore, insomma, il robot potrà offrire sempre le migliori performance lavando ed asciugando al meglio componenti fondamentali come i Mop posteriori. Per Dreame si tratta dell’ennesimo passo in avanti per una gamma che si fa sempre più ampia e completa. Il nuovo Dreame L10s Pro Ultra Heat è annunciato con un prezzo consigliato di 999 euro: preannunciato anche su Amazon, nel momento in cui pubblichiamo il robot non è ancora disponibile, ma lo sarà presumibilmente fin dalle prossime ore.

“Dreame“, spiega il gruppo, “non solo offre la versione L10s Pro Ultra Heat, ma propone anche la versione L10s Pro Ultra, una versione con acqua fredda che sarà disponibile a breve al prezzo di €899“.

