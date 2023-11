Dragon Ball Xenoverse 2: prezzo BOMBA su Amazon (-50%)

Se sei un appassionato di Dragon Ball e possiedi una PS4, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta Black Friday su Dragon Ball Xenoverse 2 su Amazon. Solo per oggi, puoi acquistare questo epico gioco con uno sconto folle del 50%, ma affrettati, perché l’offerta scade a mezzanotte. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 9,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Dragon Ball Xenoverse 2: le scorte a disposizione sono quasi finite

Dragon Ball Xenoverse 2 è molto più di un semplice gioco: è un’immersione totale nell’universo di Dragon Ball, dove la tua missione è proteggere la storia stessa. Attraverso viaggi temporali avvincenti, il gioco ti permette di esplorare il passato, il futuro e persino ciò che avresti voluto fosse diverso nella saga. Assumi il ruolo di un Time Patroller e sconfiggi minacce che mettono in pericolo la continuità temporale di Dragon Ball.

Sviluppato sull’apprezzatissimo Dragon Ball Xenoverse del 2015, questa versione aggiornata offre un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. I giocatori saranno immersi nel più ampio e dettagliato mondo di Dragon Ball mai pensato. La grafica straordinaria e la fedeltà nei dettagli dei personaggi e degli scenari rendono il gioco un’autentica gioia visiva.

La varietà di personaggi giocabili è impressionante, consentendoti di scegliere tra una vasta gamma di guerrieri iconici della serie. Sblocca abilità speciali, personalizza il tuo personaggio e affronta avversari leggendari in epiche battaglie che faranno la felicità di ogni fan di Dragon Ball.

Non perdere l’opportunità di entrare nel mondo di Dragon Ball Xenoverse 2 a un prezzo incredibile. Grazie all’offerta Black Friday del 50% su Amazon, puoi vivere l’avventura di Dragon Ball come mai prima d’ora. Tuttavia, affrettati, poiché queste fantastiche promozioni termineranno oggi a mezzanotte. Rendi il tuo Black Friday indimenticabile con Dragon Ball Xenoverse 2, al prezzo stracciato di soli 9,99 euro. Non perdere altro tempo, questo affare presto sarà sold-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.