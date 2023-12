DRAGON BALL FighterZ PS4: l'OFFERTA che stavi aspettando

DRAGON BALL FighterZ, il gioco epico che celebra l’universo di DRAGON BALL, è disponibile per PlayStation 4 con un incredibile sconto del 33% su Amazon. Questo titolo, nato dalla collaborazione con Arc System Works, cattura l’essenza delle spettacolari battaglie della serie, offrendo un’esperienza di gioco unica. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 9,99 euro, anziché 14,97 euro.

DRAGON BALL FighterZ PS4: le scorte a disposizione sono limitate

Il cuore del gioco è il suo sistema di combattimento 3 vs 3, che consente ai giocatori di creare squadre dei propri sogni e padroneggiare combo ad alta velocità. La grafica in stile anime, portata al massimo splendore, rende ogni mossa un vero spettacolo visivo, catturando la magia delle battaglie di DRAGON BALL.

Le scene classiche della serie animata sono state ricreate in alta definizione, con una grafica ottimizzata e una nuova storia direttamente dall’universo di Dragon Ball, con una cascata di personaggi amatissimi alle prese con un nuovo nemico.

Un punto forte di DRAGON BALL FighterZ è la sua eccellente esperienza online. Con partite classificate, lobby interattiva e incredibili incontri di gruppo con 6 partecipanti, il gioco offre una varietà di opzioni per sfidare giocatori di tutto il mondo. La flessibilità delle lingue (inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo, italiano) rende il titolo accessibile a una vasta audience.

Il gioco offre la possibilità di scegliere il proprio team di guerrieri preferiti e vivere un'esperienza di gioco che cattura l'anima della serie.

