Dove guardare Avatar 2 in streaming

Avatar 2, da poco uscito nelle sale cinematografiche, sta già registrando un enorme successo. I fan di questa “saga” sicuramente non si sono persi questo nuovo sequel di Avatar, ma allo stesso tempo non vedono l’ora di rivederlo comodamente seduti sul divano di casa o allietando un lungo viaggio in treno, auto o aereo.

La domanda che tutti gli appassionati si stanno facendo in questi giorni è tanto semplice quanto spinosa: dove si può vedere Avatar: La via dell’acqua in streaming? In questo articolo daremo risposta a questo quesito importante per moltissimi utenti. Prima però è necessario dire che presto potrebbe arrivare un altro sequel.

Infatti, il regista James Francis Cameron, dopo sole due settimane dall’uscita di Avatar 2, ha rivelato che sono in cantiere altri quattro film. L’idea è quindi quella di dare un seguito certo a questa saga, ma ci sono delle novità in cantiere. Potrebbero arrivare due versioni dello stesso film.

Avatar 2 in streaming

Molti resteranno delusi, ma attualmente non ci sono soluzioni streaming per la visione di Avatar 2. Nondimeno, molti indizi ci portano a pensare che presto approderà su Disney+. Prima di tutto perché questa è la sua piattaforma esclusiva. Poi perché Cameron ha rivelato una cosa sorprendente.

Come anticipato, l’idea è quella di realizzare un sequel in due formati. Il primo, destinato ai cinema, sarà una versione condensata del secondo formato, realizzato per Disney+, che potrebbe durare oltre le sei ore. Ecco cosa ha dichiarato il regista a Variety:

Vorrei fare un film che duri sei ore e, allo stesso tempo, due ore e mezza. Lo stesso film.

Puoi guardarlo per sei ore oppure goderti una versione più condensata e coinvolgente al cinema. Lo stesso film. Solo, uno è un romanzo e l’altro è il film. Perché no? Usiamo le piattaforme come non sono mai state usate prima.

