Disney+: tutte le novità in arrivo a gennaio 2023, c'è anche Star Wars

Disney+ gennaio 2023: tutti i film e le serie TV in arrivo

Preparati perché tra i contenuti in arrivo su Disney+ a gennaio 2023 c’è anche la seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch. Inoltre, tantissimi altri titoli sono pronti per il debutto. Scopriamo insieme le novità in arrivo lungo tutto il prossimo mese.

Film in arrivo

4 gennaio 2023

The Menu (Dark Comedy)

The Menu (Dark Comedy) 6 gennaio 2023

If these walls could sing (Film Documentario)

Serie TV in arrivo

4 gennaio 2023

Star Wars: The Bad Batch (Stagione 2, Episodi 1 e 2)

Il Mistero dei Templari – La serie (Episodio 5)

Willow (Episodio 7)

The Good Doctor (Stagione 5)

Reservation Dogs (Stagione 2)

Marvel Spidey e i suoi fantastici amici – I corti (Stagione 2)

The Resident (Stagione 6)

Les Amateurs (Stagione 2)

Koala Man (Stagione 1)

Ecco a voi i Chippendales (Docuserie)

NCIS (Stagione 19)

Chasing Waves (Stagione 1)

Il Mistero dei Templari – La serie (Episodio 6)

Willow (Episodio 8)

Star Wars: The Bad Batch (Stagione 2, Episodio 3)

18 gennaio 2023

Il Mistero dei Templari – La serie (Episodio 7)

Star Wars: The Bad Batch (Stagione 2, Episodio 4)

Little Demon (Stagione 1)

Criminal Minds: Evolution

NCIS L.A. (Stagione 1 – Stagione 13)

Il Mistero dei Templari – La serie (Episodio 8)

Extraordinary

Star Wars: The Bad Batch (Stagione 2, Episodio 5)

Welcome to Wrexham (Stagione 1)

American Crime Story (Stagione 1 – Stagione 3)

