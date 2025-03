DOPPIO SCONTO per realme 14 Pro 5G con le Offerte di Primavera Amazon

In occasione delle Offerte di Primavera Amazon hai la possibilità di concludere un affare coi fiocchi sull’ottimo mid-range Android realme 14 Pro 5G, in questo momento in vendita al prezzo ridicolo di 299€ grazie allo sconto immediato dell’8% e al coupon aggiuntivo del valore di 50€.

Lo smartphone del colosso cinese si presenta con un design singolare e unico nel suo genere, soprattutto sul versante posteriore dove il sistema fotografico circolare è equipaggiato con l’innovativo flash triplo MagicGlow.

realme 14 Pro 5G costa una sciocchezza con le Offerte di Primavera Amazon

relame 14 Pro 5G ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone di fascia media di tutto rispetto. Innanzitutto, monta un eccellente pannello AMOLED da 6,77 pollici a risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 4500 nit e un singolare sistema di rilevamento dell’affaticamento visivo (tramite Intelligenza Artificiale) che regola automatica la temperatura colore dello schermo.

Equipaggiato con il validissimo pressore octa-core MediaTek Dimensity 7300-Energy con di fianco 8 GB di RAM, lo smartphone a marchio realme è un battery phone incredibile: infatti, monta una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 45 W.

Sotto il profilo fotografico puoi fare affidamento all’eccellente sensore principale Sony IMX882 da 50 MP per ritratti notturni mozzafiato e una lunga lista di funzioni AI (Intelligenza Artificiale) per modificare gli scatti e i video registrati.

Approfitta immediatamente del doppio sconto Amazon in occasione delle Offerte di Primavera per acquistare il device a marchio realme al prezzo shock di 299€; ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 50€” prima di aggiungerlo nel carrello e di attivare i servizi Prime per riceverlo a casa già nella giornata di domani.