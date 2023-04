Doppio Caricatore iPhone con cavo, come l'originale ma costa meno

Il tempo e l’usura deteriorano sempre più rapidamente non solo il tuo prezioso iPhone, ma anche e soprattutto i suoi accessori ufficiali. Quando c’è da sostituire il suo alimentatore, devi sceglierne un altro con estrema cura, per poter preservare la batteria dello smartphone. Da oggi puoi avere ben due caricatori esattamente come gli originali Apple, con lo stesso design e le stesse caratteristiche, ma ad un prezzo davvero contenuto. La confezione con Doppio Caricatore iPhone con due cavi compatibili costa solo €12,98 su Amazon.

Doppio Caricatore iPhone: anche meglio dell’originale

Con una potenza massima di uscita di 5W, ciascun caricatore ANKUY compatibile con iPhone è perfetto per l’uso quotidiano del tuo smartphone, e ti permette di alimentarlo in totale sicurezza, salvaguardando la durata e la vita della sua batteria. Con il cavo da USB-C a Lightning già incluso non dovrai preoccuparti di acquistarne uno extra. L’ingresso di tipo AC100-240V possiede compatibilità internazionale, e il suo chip intelligente abbina in modo automatico i diversi standard di tensione, evitando il rischio di sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito. Solo con questa tecnologia e le dovute accortezze il tuo dispositivo mobile può sopravvivere il più a lungo possibile.

Ciascun alimentatore con cavo è compatibile con tantissimi modelli: iPhone 14 e le sue varianti Plus, Pro e Max, così come iPhone 13, 12, 11, X e XS, in tutte le diverse tipologie presenti sul mercato. Funziona anche iPad Pro e AirPods Pro. Che sia un accessorio di ricambio per sostituirne uno malandato, o semplicemente un extra in caso di emergenza, non puoi perderti questa occasione di Amazon Prime: Doppio Caricatore iPhone con cavo a soli €12,98. Se invece cerchi qualcosa di ancora più potente, potresti provare questo Alimentatore per iPhone e iPad da 20W, sempre con cavo incluso, in offerta su Amazon ancora per pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.