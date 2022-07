Doppietta IMPERDIBILE: 2 Echo Show 5 a 67€ invece di 169€ (-60%)

Una delle più interessanti occasioni di anticipo dell’Amazon Prime Day 2022 è la coppia di smart speaker Echo Show 5 in promozione pazzesca. Infatti, due pezzi li porti a casa a meno di quanto ne pagheresti uno solo. La coppia te l’accaparri a 67€ circa appena invece di 169€: il risparmio totale è del 60%.

Per approfittarne, occorre utilizzare uno speciale codice sconto però. Metti due smart display nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ECHOSHOW5”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Echo Show 5: è il momento di averne due

L’eccellente smart display in sconto è quello di ultima generazione, rilasciato nel 2021. Un ampio schermo, perfetto per vedere quello che Alexa ha in serbo per te. Non dovrai limitarti ad ascoltare le risposte, tutt’altro: guarda e interagisci anche con lo schermo touch screen.

Dai un’occhiata alle videonotizie oppure gustati un film da Netflix o Prime Video mentre cucini. Gestisci la casa smart o ancora scarica le tantissime applicazioni progettate appositamente per questi smart display: rimarrai stupito di scoprire quante ce ne sono all’interno dello store ufficiale di Skill, disponibile sul tuo smartphone, all’interno dell’app Alexa.

Insomma, Echo Show 5 è un vero e proprio concentrato di tecnologia e adesso puoi portarlo a casa a prezzo pazzesco da Amazon, se sceglierai di accaparrartene due. Mettili nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “ECHOSHOW5”. Prendi tutto a 67€ circa appena e risparmi il 60%: il prezzo pieno sarebbe di 169€! Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.