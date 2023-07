Dopo il Prime Day eBay piazza iPhone 14 a soli 739€

Approfitta subito della pazzia di eBay che ha voluto scuotere gli utenti con un’offerta decisamente pazzesca! In questo momento, a neanche un giorno dalla fine del Prime Day, acquisti iPhone 14 a soli 739,90 euro, invece di 1029 euro. Un risparmio potente di quasi 300 euro. Non lasciarti sfuggire questa incredibile promozione che sta già andando a ruba come mai prima.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 246,63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

iPhone 14: uno spettacolo di smartphone

Apple iPhone 14 è lo smartphone definitivo per chi cerca un prodotto prestante e longevo. Il chip A15 Bionic regala prestazioni oltre ogni aspettativa. Puoi utilizzare app e giochi a volontà senza farlo stancare mai. Inoltre, il godimento è doppio grazie al display Super Retina XDR che regala colori sempre accesi e dettagli mozzafiato. La doppia fotocamera garantisce scatti perfetti e la batteria offre un utilizzo prolungato fin quasi per 2 giorni senza ricarica.

Acquistalo immediatamente a soli 739,90 euro, invece di 1029 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

