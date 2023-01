Dopo aver scoperto questo NON scalderai più acqua nel microonde

Ma certo, lo so: lo fanno tutti. Scaldare una tazza di acqua o latte nel microonde, così da poter rapidamente avere la tua bevanda calda senza dover usare alcun pentolino o fornello. Ecco, è un gesto comune e automatico, ma è sicuro farlo? Quantomeno, siamo certi di quello che beviamo dopo?

Se ci pensi bene, il nostro amato elettrodomestico viene utilizzato spessissimo per riscaldare e anche per cuocere. Com’è normale che sia, capita che il cibo schizzi durante la rotazione magica del piatto, depositando i residui un po’ ovunque sulle pareti. Per questo motivo, l’ideale è pulire spesso il fornetto. E sai qual è il metodo migliore per pulirlo? Certo, proprio così: il vapore bollente, che scioglie la sporcizia. A onor del vero, su Amazon ci sono dei simpatici gadget da pochi euro, che fanno proprio questo: aiutare a rimuovere facilmente la sporcizia.

Bene, assodato questo, ora che sappiamo che il vapore è un ottimo alleato per sciogliere ed eliminare la sporcizia, sei ancora sicuro della famosa acqua scaldata nel microonde? Magari la lasci andare qualche secondo di troppo ed ecco che – appunto – lo sporco incrostato si scioglie rischiando di finire proprio dove temi: nella tazza. Questo, naturalmente, vale per qualsiasi cosa generi vapore, quindi qualsiasi bevanda, una zuppa, una minestra, delle verdure acquose. Insomma, se non sei pronto a pulire alla perfezione il tuo elettrodomestico dopo ogni utilizzo, il rischio è quello di ritrovarti dentro dei residui di cibo.

A questo punto probabilmente sarai giunto alla conclusione: “non utilizzerò mai più il forno a microonde, soprattutto per scaldare l’acqua!”. Beh, la soluzione c’è, costa poco ed ha un duplice scopo: tiene al “sicuro” quello che stai scaldando e impedisce ad eventuali eruzioni di cibo di fine sulle pareti del prezioso fornetto. Si tratta di coperchi in silicone, universali e adattabili a piatti e tazze. Assolutamente lavabili, io ormai li utilizzo d’abitudine. Sono abbastanza schizzinosa e l’idea di usare la mia tisana come sistema di pulizia a vapore, non mi alletta.

Il loro prezzo è super democratico, considerando che la confezione da 5 pezzi di diverse dimensioni si trova a 19€ circa su Amazon. In più, si possono utilizzare anche in frigo, nel congelatore e si possono lavare in lavastoviglie. Insomma, super versatili e soprattutto indispensabili per goderti una tazza di latte caldo, senza avere dubbio alcuno su quello che stai bevendo.

