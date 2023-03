Docking Station 9 in 1 SPETTACOLARE a circa 41€ su Amazon

Oggi ti segnalo un’offerta pazzesca che ti permette di acquistare un hub per PC e portatile super versatile a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello la Docking Station 9 in 1 Baseus a soli 41,99 euro, anziché 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso del 25%, più un ulteriore sconto del 30%, avrai un risparmio di ben 38 euro. Fai presto perché ovviamente un’offerta del genere è destinata a durare poco. Con questa Docking Station avrai tutto quello che ti serve a disposizione usando un solo ingresso del tuo PC o laptop.

Docking Station Baseus: tutte le porte che ti servono

Questa Docking Station è dotata di una porta PD da 100 W, due ingressi HDMI che supportano la risoluzione 4K, un lettore di schede SD e uno di schede microSD. Possiede poi 2 porte USB 3.0 per trasferimenti veloci, una USB 2.0 e una porta Ethernet. Praticamente ci potrai collegare di tutto. Inoltre è anche dotata di un comodo LED che s’illumina quando è in funzione.

In questo modo potrai ad esempio collegare due monitor contemporaneamente e goderti un’esperienza video di altissima qualità. Potrai anche caricare i tuoi dispositivi e trasferire file con una velocità di 104 MB/s. E poi da non sottovalutare anche la praticità e il poco ingombro. Infatti questo piccolo hub pesa poco ed è molto elegante. Lo puoi portare ovunque ed è compatibile con tutti i sistemi operativi, come Microsoft, Mac OS, Chrome OS e Android.

Devi essere velocissimo perché come spesso succede queste promozioni sono limitate e scadono in poco tempo. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua Docking Station 9 in 1 Baseus a soli 41,99 euro, anziché 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.