Docking Station 17-in-1 in offerta su Amazon: supporta fino a tre monitor da 4K

La Baseus Docking Station USB-C è un adattatore hub versatile che offre una soluzione completa per espandere le tue opzioni di connettività. Attualmente è in vendita a 111,99€, grazie ad un coupon che offre uno sconto di 28€. Per riscattarlo ti basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Questo adattatore hub supporta un setup a triplo display con risoluzione 4K a 60Hz, il che significa che puoi estendere la visualizzazione su tre schermi con immagini chiare e un refresh rate fluido. Questa funzione è particolarmente utile per multitasking e migliorare la produttività.

Con due porte HDMI e una porta DP, non dovrai più passare tra programmi e file per lavorare su progetti diversi. La docking station è una soluzione completa con 17 porte diverse, inclusi due porte HDMI, una porta DP, tre porte USB 3.0 ad alta velocità (5 Gbps), due porte USB-C 3.0, due porte USB 2.0, una porta PD (fino a 100W di potenza), una porta PC, una porta RJ45 per la connessione Ethernet, uno slot per schede SD/TF, una porta audio da 3,5mm e un ingresso di alimentazione DC. Insomma, parliamo di un arsenale per la connettività completo che ti consentirà di potenziare la produttività del tuo laptop o desktop PC.

Questa varietà di porte offre un’ampia gamma di opzioni di connettività per soddisfare tutte le tue esigenze contemporaneamente. La porta USB 3.0 consente un trasferimento dati veloce fino a 5 Gbps, il che significa che puoi copiare file e immagini di grandi dimensioni in pochi secondi.

Inoltre, la porta PD (Power Delivery) offre una potenza di uscita massima di 100W, consentendoti di ricaricare rapidamente il tuo laptop. Questa docking station offre anche una veloce connessione di rete Gigabit Ethernet per un accesso stabile e veloce alla rete. Un chip intelligente all’interno della docking station garantisce una connessione stabile, sicura e affidabile.

È un accessorio plug-and-play e compatibile con una varietà di sistemi e dispositivi, il che la rende un’aggiunta utile per laptop, come HP, Lenovo, Dell, MacBook e Surface Laptop. Ti basta collegare il device e il gioco è fatto, senza bisogno di installare driver o software aggiuntivi.

La Baseus Docking Station USB-C offre una soluzione completa per espandere la connettività del tuo laptop con opzioni di visualizzazione, trasferimento dati veloce e caricamento rapido. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistala oggi risparmiando!

