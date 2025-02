DJI Osmo Action 5 Pro: la regina delle action cam ad un prezzo da urlo

Se stai cercando una action cam 4K che ti accompagni nelle avventure più estreme ma anche nella vita di tutti i giorni, la DJI Osmo Action 5 Pro Combo Standard è la soluzione che stavi aspettando.

Con un sensore da 1/1.3” questa action cam ti consentirà di catturare immagini straordinariamente nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Potrai utilizzarla mentre pratichi sport estremi, per registrare vlog e anche per esplorare ambienti difficili, senza mai rinunciare ad una qualità davvero eccezionale.

La ripresa in 4K a 120 fps ti permetterà di catturare ogni movimento con estrema fluidità e ad alta definizione. Inoltre questa action cam è dotata anche di tracciamento del soggetto, funzione che ti permette di mantenere il focus su di te o su qualsiasi protagonista delle tue riprese. La stabilizzazione elettronica manterrà fluide le tue riprese per un risultato altamente professionale, e che vale ogni centesimo speso per questo dispositivo.

Dotata di due touchscreen OLED, questa action cam è davvero intuitiva e facile da controllare, e potrai gestire facilmente le sue impostazioni maneggiandone sia la parte anteriore che posteriore.

Ovviamente si tratta di una action cam impermeabile, perfetta da portare con sé negli sport acquatici o durante le escursioni all’aria aperta. La DJI Osmo Action 5 è progettata per affrontare qualsiasi situazione, dalla pioggia alla sabbia, senza rinunciare all’alta qualità per quanto riguarda le foto e i video. Al momento su Amazon è possibile acquistarla con il 16% di sconto (nella versione standard) a soli 316,99 euro: non perdere l’occasione di avere questo prodotto tra le tue mani ad un prezzo davvero imbattibile.