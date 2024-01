DJI Osmo Action 4 Combo Adventure: SUPER sconto del 19%

Immergiti nel mondo dell’avventura con la DJI Osmo Action 4 nella Combo Adventure, un’offerta imperdibile su Amazon con uno sconto del 19%. Questa action cam è pronta a catturare ogni momento della tua vita con dettagli straordinari grazie al suo sensore da 1/1.3″. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 429,99 euro, anziché 529,00 euro.

DJI Osmo Action 4 Combo Adventure: le scorte a disposizione sono limitate

La potenza del sensore si manifesta nelle immagini notturne straordinarie, con una risoluzione 4K che garantisce la massima qualità in qualsiasi scenario. La sua efficace soppressione del rumore in ambienti scarsamente illuminati ti assicura riprese chiare e nitide, anche nelle condizioni più sfavorevoli.

Le prestazioni cromatiche a 10 bit e la modalità D-Log M rendono il post-editing un gioco da ragazzi, mantenendo la nitidezza e i dettagli durante la gradazione del colore. Modificare i filmati dell’Action Cam 4K non è mai stato così fluido e gratificante.

La DJI Osmo Action 4 Combo Adventure è progettata per affrontare ambienti estremi. Con una resistenza al freddo fino a -20°C e un’autonomia estesa di fino a 150 minuti, questa action cam ti seguirà ovunque tu vada. Le operazioni intuitive e la registrazione a basse temperature la rendono perfetta per gli amanti delle avventure invernali.

Con la capacità di registrare in 4K a 120fps e un campo visivo di 155°, questa action cam cattura dettagli mozzafiato delle tue attività sportive. Goditi slow-motion chiari e fluidi che trasformeranno le tue riprese in esperienze coinvolgenti. La DJI Osmo Action 4 ti offre una prospettiva in prima persona senza eguali.

Il sistema di sgancio rapido magnetico e la possibilità di registrare video verticali nativi semplificano la modifica della posizione della fotocamera, permettendoti di creare contenuti coinvolgenti e pronti per i social media in un istante. La DJI Osmo Action 4 è la compagna ideale per catturare e condividere i momenti più emozionanti della tua vita.

La funzione HorizonSteady 360° assicura che le tue immagini rimangano stabili anche durante le rotazioni di 360°. Con tre modalità di stabilizzazione, questa action cam offre riprese fluide in qualsiasi situazione, garantendoti risultati professionali.

La Combo Adventure include la DJI Osmo Action 4 Standard, ma va oltre fornendo tre batterie e una custodia di ricarica multifunzione. Con questa custodia, potrai ricaricare rapidamente le batterie e migliorare l’efficienza, assicurandoti di non perdere mai un momento.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere la DJI Osmo Action 4 Combo Adventure a un prezzo scontato del 19% su Amazon. Riscopri il tuo stile di vita avventuroso e cattura ogni momento, al prezzo speciale di soli 429,99 euro.

