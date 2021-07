DJI Mini SE è stato lanciato anche in Cina come il drone più economico dell'azienda; costa 1.999 yuan ($ 309 al cambio). Di fatto, il velivolo era stato già svelato per alcuni mercati selezionati. Ora è arrivato in terra natale e non sappiamo se e quando approderà anche da noi in Europa.

DJI Mini SE: le caratteristiche

DJI, l'azienda cinese leader nella produzione di droni, ha lanciato finora l'offerta più economica del marchio: si chiama Mini SE. È stato presentato per la prima volta nel mercato estero selezionato, ma ora l'azienda ha lanciato lo stesso nel suo mercato intero, la Cina.

Il drone ha un prezzo di 1.999 yuan che si converte approssimativamente in 309 dollari. Il costo si riferisce al modello stand-alone, rendendolo adatto ai nuovi utenti. Supporta anche vari accessori, zaini e molto altro ancora.

Questo nuovo drone sembra essere realizzato su misura per soddisfare le esigenze degli utenti che non hanno molta esperienza con questa tipologia di prodotti. Fornisce alcune funzionalità di base ed è abbastanza conveniente. Nonostante il nome, il prodotto non è un'edizione a basso costo del DJI Mini 2, ma un modello meno costoso del DJI Mavic Mini di prima generazione, lanciato nel “lontano” 2019.

Per quanto riguarda le specifiche, viene fornito con il supporto per la fotocamera con risoluzione 2,7K (al contrario del 4K) e la portata wireless di 2,5 miglia. La camera può girare video 2,7K a 30 fps, con uno zoom digitale 4x durante le riprese in 1080p. Cattura anche foto da 12 megapixel in formato jpeg e ha una stabilizzazione su 3 assi.

Il Mini SE non supporta Ocusync, che è la tecnologia di trasmissione dell'azienda, che consente al prodotto di utilizzare le bande da 2,4 GHz e 5,8 GHz, offrendo maggiore flessibilità quando ci sono molte interferenze nella trasmissione. Invece, si basa solo sulla connessione Wi-Fi.

C'è anche una copertura protettiva omnidirezionale che può migliorare la sicurezza del volo. Il GPS e i sensori rivolti verso il basso consentono al drone di librarsi costantemente. Venendo al peso, il Mini SE pesa 249 grammi e offre una durata della batteria di 30 minuti con una singola carica.

Elettronica