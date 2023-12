DJI Mini 3 Pro: l'OCCASIONE che tutti stavano cercando

Il DJI Mini 3 Pro di ultima generazione è la risposta definitiva alle esigenze dei videomaker e fotografi amatoriali e non, che necessitano di creare immagini aeree di alta qualità. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 21%, che porta il suo prezzo a soli 666,95 euro. Con un peso inferiore a 249 g, questo drone è a prova di normative, eliminando la necessità di test in molti Paesi e consentendo di volare senza dover affrontare noiosi processi di richiesta e tempi di attesa infiniti. Inoltre se vuoi, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

DJI Mini 3 Pro: le scorte a disposizione sono quasi finite

Non è solo la conformità normativa a rendere il DJI Mini 3 Pro un acquisto imperdibile. La fotocamera di questo drone è in grado di catturare immagini e video professionali con una qualità straordinaria. Grazie alla registrazione in 4K a 60fps e alla fotocamera da 48 MP con doppia ISO nativa e apertura f/1.7, ogni dettaglio del mondo circostante viene catturato in modo nitido e cristallino.

La funzione “riprese verticali” è stata riprogettata per offrire scatti verticali perfetti per i social media, con lo stabilizzatore che ruota di 90° senza compromettere la qualità dell’immagine. Inoltre, il DJI Mini 3 Pro offre un’autonomia di volo estesa fino a 34 minuti massimo, consentendo di catturare momenti epici durante il volo e di esplorare a lungo l’ambiente circostante.

La sicurezza è una priorità con il DJI Mini 3 Pro, dotato di rilevamento ostacoli tridirezionale e APAS 4.0, che conferisce alla serie Mini una sicurezza di alto livello. Puoi volare con spensieratezza, sapendo che il tuo drone è progettato per evitare ostacoli in modo efficace.

Inoltre, il DJI Mini 3 Pro offre una serie di funzioni intelligenti, tra cui FocusTrack, Riprese verticali, MasterShots, Timelapse, QuickTransfer e altro ancora. Con il radiocomando DJI RC-N1 incluso, puoi viaggiare leggero e goderti ogni esperienza creativa senza compromettere il controllo e la precisione.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e acquista il DJI Mini 3 Pro al prezzo speciale di soli 666,95 euro. Libera la tua creatività e cattura momenti indimenticabili dall’alto. Fidati di noi se ti diciamo che è impossibile da battere la qualità di questo prodotto.

