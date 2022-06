DJI conferma l'arrivo di un nuovo prodotto il 15 giugno

DJI ha appena confermato l’arrivo di un nuovo prodotto per il 15 giugno. L’azienda ha comunicato di aver previsto un nuovo evento di lancio fra pochissimi giorni. Ma cosa aspettarci quindi?

In primo luogo, chi è DJI? Parliamo di un’azienda cinese famosa in tutto il mondo che realizza droni, gimbal e fotocamere di fascia professionale. Non sappiamo cosa aspettarci dal nuovo evento ma è lecito ipotizzare che si tratti di un prodotto consumer che si rivolgerà ai videomaker pro.

DJI: cosa aspettarci dall’evento?

Dal poster teaser notiamo una parte del gadget misterioso. Sembra essere un articolo “Pro” di casa DJI. Sarà un nuovo Ronin Pro? Un drone? Su quest’ultimo non crediamo, anche perché ha da poco presentato il Mini 3 Pro. Lecito ipotizzare il Ronin S o l’RS di terza generazione. Potrebbe anche esserci una fotocamera con sensore LiDAR, utile per la messa a fuoco istantanea, ma per ora viaggiamo nel mondo delle ipotesi. Altresì, possiamo aspettarci dei trasmettitori video? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Cosa vi consigliamo noi?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.