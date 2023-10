DJI Avata in offerta su Amazon: il drone si controlla con un visore VR

Se hai sempre sognato di vivere l’emozione del volo, il DJI Avata è ciò che fa per te. Questo avanzato drone in grado di catturare video in 4K si può controllare usando un visore VR compatibile, per un’esperienza adrenalinica e di libertà totale senza eguali.

E la buona notizia è che al momento puoi acquistarlo su Amazon con un leggero sconto, al prezzo di soli 543,99€.

Il DJI Avata ti offre un’esperienza di volo totale, grazie al visore e al motion controller. Questa combinazione rende il volo accessibile a tutti, anche a coloro che non hanno mai pilotato un drone prima d’ora. Il controllo intuitivo ti permette di immergerti completamente nel volo.

Con il motion controller DJI, puoi compiere voli intuitivi con facilità. Premi il grilletto e il drone si muoverà in avanti o farà rapide virate con una semplice rotazione del polso. Questo controllo a mani libere ti offre un’esperienza unica e coinvolgente.

Il DJI Avata è dotato di un sistema fotografico avanzato che non richiede accessori aggiuntivi. Puoi catturare video ultra fluidi in 4K grazie al sensore da 1/1.7″ e al FOV di 155°. La stabilizzazione di punta assicura che le tue riprese siano sempre nitide e dettagliate.

Questo drone ha un design leggero e compatto che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Puoi manovrare agilmente tra spazi ristretti, volare tra i rami degli alberi e portarlo con te in qualsiasi avventura.

Il DJI Avata offre un’incredibile autonomia di volo di 18 minuti, consentendoti di esplorare a lungo senza dover preoccuparti di ricaricarlo costantemente. Inoltre, grazie ai paraeliche integrati, può gestire piccole collisioni, rimanere in aria e continuare a volare.

Con la trasmissione DJI O3+, puoi ottenere un live-feed in HD nitido e reattivo fino a 10 km di distanza. Questa funzionalità ti consente di vedere ciò che vede il drone in tempo reale, rendendo il volo ancora più coinvolgente.

Il DJI Avata è compatibile con DJI Motion Controller, DJI FPV Remote Controller 2 o DJI FPV Goggles V2, che vanno acquistati a parte. In alternativa, lo potrai controllare con l’app per smartphone come un qualsiasi altro drone della DJI.

Approfitta dell’offerta su Amazon e preparati a solcare i cieli con uno dei droni più avanzati sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.