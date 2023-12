Dixit, il gioco da tavolo per capodanno in SUPER OFFERTA Amazon

La festa di Capodanno, specie se fatta in casa, è l’occasione perfetta per rispolverare qualche gioco da tavolo per aspettare la mezzanotte o per proseguire nel dopo brindisi. Amazon propone in offerta Dixit, un gioco molto originale che puoi acquistare a soli 22,90 euro.

Dixit, il gioco da tavolo che mischia carte e narrazione

Dixit è un gioco unico che stimola l’immaginazione e la fantasia. Progettato per essere giocato in famiglia o con gli amici, è una scelta perfetta per creare momenti di condivisione indimenticabili durante le festività.

Immergiti in un universo onirico e poetico, dove parole e immagini si fondono per dare vita a storie sorprendenti. Dixit è un’esperienza conviviale adatta a giocatori di ogni età, che possono esprimere il proprio immaginario attraverso carte dal design affascinante.

Questa edizione rinnovata di Dixit presenta un tabellone funzionale, strumenti di votazione ergonomici e un regolamento riorganizzato per una comprensione immediata. Riunisci da 3 a 8 giocatori e preparati a una partita che durerà circa 30 minuti, perfetta per una serata divertente senza essere troppo impegnativa.

I componenti di Dixit includono 84 carte, 8 plance per votare, 8 conigli in legno e 1 tabellone, il tutto con istruzioni chiare in lingua italiana.

Rendi il tuo Capodanno speciale con Dixit, il gioco da tavolo che trasforma l’immaginazione in realtà. Acquista ora su Amazon e regala a te stesso e ai tuoi amici un’incredibile esperienza ludica a un prezzo irresistibile.

