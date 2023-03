Diventa invisibile online con PrivateVPN: per te uno sconto dell'85%

Vuoi navigare in internet con la massima sicurezza ovunque tu sia nel mondo? Non cercare oltre: PrivateVPN è la scelta perfetta per te. Questo servizio con sede in Svezia si è guadagnato una reputazione di livello mondiale per la sua garanzia di affidabilità, stabilità e velocità. E non solo, perché la tua privacy è sempre assicurata grazie alla crittografia avanzata e a una rigorosa politica no-log.

Con PrivateVPN, non dovrai più preoccuparti di eventuali problemi di compatibilità, dal momento che il servizio è multipiattaforma e, quindi, puoi utilizzarlo su qualsiasi dispositivo compatibile. Non perdere l’offerta esclusiva e a tempo limitato per i nuovi utenti che ti permetterà di ottenere un sostanzioso sconto dell’85% sul piano di 36 mesi. Ciò significa che a soli 2,08 euro al mese, avrai accesso a tre anni di connessioni sicure, complete di tutte le funzionalità e i livelli di sicurezza applicati. Un’opportunità unica di proteggere la tua privacy online, risparmiando.

Perché scegliere PrivateVPN?

Le migliori prestazioni streaming, download e gaming online: PrivateVPN ti offre tutto questo. Con la sua ampia gamma di server ultra veloci distribuiti in 63 Paesi, potrai navigare sul web con una velocità da record su dieci dispositivi contemporaneamente. Anche gli appassionati di film e serie TV adoreranno le funzionalità di PrivateVPN, che permetterà loro di sbloccare i limiti geografici legati ai servizi di streaming più popolari – come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Il tuo obiettivo è il torrenting? Scegli un indirizzo IP dedicato per il massimo della sicurezza e velocità.

A proposito di sicurezza, PrivateVPN è davvero uno dei capofila nel settore. Il servizio è infatti orientato al massimo rispetto della privacy dell’utente grazie a crittografia 256-bit e all’ampia gamma di protocolli supportati, tra cui OpenVPN (UDP/TCP), PPTP, L2TP/IPSec e IKEv2, che ti permetteranno di navigare in completa sicurezza garantita. Inoltre, la larghezza di banda illimitata unita a velocità di connessione elevata, garantisce un’esperienza di navigazione ottimale, riducendo al minimo la latenza. Con PrivateVPN la differenza si sente già dal primo minuto di utilizzo.

Aggiungi un livello di protezione alla tua navigazione online: approfittando dell’offerta a tempo limitato di PrivateVPN, potrai proteggerti da occhi indiscreti e diventare completamente invisibile online. Non perdere l’occasione di avere un alleato eccellente alla tua privacy a un prezzo ridotto grazie allo sconto dell’85% sul piano da 36 mesi, che ti permetterà di usufruire il servizio a soli 2,08 euro al mese. E se non sarai soddisfatto al 100% non preoccuparti, perché potrai richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.