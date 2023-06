Diventa il RE delle zanzare: racchette elettriche LED imbattibili

In estate puoi acquistare tutte le candele alla citronella che vuoi, spray protettivi o murarti dietro a una retina in fibra di vetro ma no… Ci sarà sempre quella zanzara che ti verrà a dare fastidio. Ebbene, non è un mistero che queste piccole succhiasangue siano state creare per importunarci soprattutto quando ci stiamo per addormentare. Cosa puoi fare? Messa così suona un po’ male, ma giocaci a Tennis e dagli il ben servito.

Con queste 2 racchette elettriche LED non hai da temere, perfette anche fuori casa come in campeggio, arrivano con uno stand che te le fa utilizzare in più modi. Approfitta ora della promozione su Amazon e portarle a casa a soli 37€ per non temere neanche un morso. Aggiungile al carrello al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci se possiedi un abbonamento Prime.

Racchette elettriche contro le zanzare: imbattibili per quanto comode

Rispetto alle convenzionali racchette elettriche, queste qui che ti presento sono fenomenali. Come ti ho già detto sono 2 in confezione e le puoi utilizzare praticamente in qualunque situazione. Se sei tipo da campeggio non farne a meno perché ti torneranno nettamente utili.

Grazie alla loro base di appoggio puoi sia lasciarle in funzione mentre tu stai seduto sulla tua terrazza in santa pace, sia utilizzarle come nel più classico dei modi. Sono innovative perché integrano al loro interno questo LED viola che funziona praticamente come un magnete per zanzare e insetti vari.

Ovviamente sono ricaricabili ed arrivano con il loro cavo in confezione. Non ti preoccupare perché la batteria da 1200mAh dura praticamente un’infinità per non dover correre a riparo ogni due per tre.

Cosa stai aspettando allora? Passa l’estate senza preoccuparti delle zanzare, acquista queste 2 racchette elettriche a soli 37€. Ti aspettano su Amazon.

Come sempre, se possiedi un abbonamento Amazon Prime hai le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.