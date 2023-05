Distributore di cibo per animali Xiaomi in super OFFERTA per la Festa della MAMMA

Sei ancora in tempo per regalare qualcosa di speciale e realmente utile a tua mamma, soprattutto se insieme a voi vivono uno o più animali domestici. Stiamo parlando dello Xiaomi Smart Pet Food Feeder, il distributore automatico di cibo per animali targato Xiaomi che semplifica la gestione dell’alimentazione di cani e gatti quando si è fuori per lavoro o in vacanza. In occasione della Festa della Mamma, Xiaomi ha deciso di regalare un coupon del valore di 60 euro da usare prima di completare l’acquisto, così da pagare il dispenser 89,99 euro anziché 149,99 euro. La consegna è gratuita.

Coupon omaggio di 60 euro per il distributore di cibo smart

Lo Xiaomi Smart Pet Food Feeder è un distributore automatico di cibo per animali in funzione 24 ore su 24, con tempi e dosaggi prestabiliti e una gestione scientifica dell’alimentazione giorno dopo giorno. In poche parole, è il dispositivo ideale per rendere l’alimentazione dei nostri amici a quattro zampe più comoda e precisa, anche quando si è in vacanza. Vuoi mettere partire per un weekend con l’ansia per i propri animali domestici anziché vivere una vacanza in totale relax sapendo che a casa tutto sta andando liscio?

Grazie all’ampio canale di erogazione, il distributore smart targato Xiaomi previene le ostruzioni del cibo, uno dei problemi più ricorrenti nei prodotti della concorrenza. Non solo però, perché grazie all’app Xiaomi Home puoi tenere traccia della ricarica smart e dell’alimentazione programmata e scientifica. Se hai la necessità di aggiungere altro cibo, puoi fare tutto da remoto con un semplice tap. Ma c’è di più, perché lo Smart Food Feeder di Xiaomi è tra i pochissimi dispenser automatici in grado di erogare le crocchette anche quando non c’è corrente o Internet.

Aggiungi al carrello ora lo Xiaomi Smart Food Feeder e inserisci il codice FESTA60A per riscattare il coupon regalo di 60 euro.

