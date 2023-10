Display OLED a 144Hz e cam da 50MP: Motorola Edge 40 giù del 35%

Inutile che ti strapazzi gli occhi per cercare di leggere meglio il prezzo di vendita perché è tutto giusto: l’offerta eBay di oggi ti dà la possibilità di acquistare l’ottimo mediogamma Motorola Edge 40 5G al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Sfruttando uno scioccante sconto immediato del 35% che ti permette di risparmiare subito 172€, infatti, il device del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la modica cifra di appena 326€.

Il terminale Android della casa alata ha davvero tutto ciò si può desiderare da un mediogamma in questa fascia di prezzo, partendo evidentemente anche da un design accattivante e da una costruzione tipica dei top di gamma moderni.

Motorola Edge 40 5G costa una sciocchezza su eBay: occasione unica

Motorola Edge 40 5G è pronto a stupirti con il suo speciale pannello OLED da 6.55 pollici super smooth a 144Hz, uno dei pochissimi device al mondo con questa frequenza di aggiornamento; buone notizie anche dal punto di vista dell’autonomia con la batteria da 4400 mAh con ricarica rapida da 68W mentre un velocissimo processore octa core avvia in un istante tutte le app che vuoi.

Come se non bastasse, il device monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione per rivivere i ricordi più cari con dettagli sempre al top.

Lo smartphone Android a marchio Motorola è senza ombra di dubbio uno tra i migliori e più interessanti mediogamma del momento, e oggi lo è ancora di più considerando l’offerta eBay con lo sconto del 35%; mettilo subito nel carrello per riceverlo gratis a casa in appena 48 ore.

