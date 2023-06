Display OLED a 120Hz e cam Leica da 50MP: Xiaomi 13 CROLLA su eBay

Quando si parla di Xiaomi 13 bisogna tenere bene a mente che si tratta di uno tra i migliori top di gamma Android del momento, attualmente incredibilmente in super offerta su eBay a un prezzo esageratamente conveniente. Diversamente da quanto avviene sul resto del web, su eBay lo trovi con uno sconto immediato del 35% che ti permette di risparmiare subito 350€.

Con un prezzo di vendita di 649€, a cui si sommano la consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra, rappresenta senza ombra di dubbio la migliore occasione che ti possa capitare sottomano per acquistare un device che non ha nulla da invidiare ai flagship Android più blasonati.

Risparmia il 35% su eBay e acquista il fenomenale top di gamma Xiaomi 13

Xiaomi 13 ha tutte le carte in regola per garantirti sempre un’esperienza di utilizzo eccellente in ogni aspetto: è realizzato con materiali di altissimo livello, è leggero, sottile e ha dalla sua una scheda tecnica estremamente potente. Il device del colosso cinese, infatti, è dotato di un bellisismo pannello AMOLED da 6.36″ super smooth a 120Hz con una eccellente calibrazione dei colori e una superba luminosità; sotto il cofano la batteria da 4500 mAh sfrutta appieno la ricarica rapida turbo da 67W per offrirti ore e ore di autonomia anche dopo pochissimi minuti di ricarica.

Come se non bastasse, Xiaomi 13 monta il potentissimo e velocissimo processore octa core Snapdragon 8 Gen 2 e ben 8 GB di RAM per avviare in un istante anche le app più pesanti, mentre sul retro un modulo fotografico Leica ti sbalordirà giorno dopo giorno con il suo sensore principale da 50 MP per scatti e video sempre superbi.

Insomma, Xiaomi 13 ha tutto ciò di cui hai bisogno di un vero top di gamma Android, ma lo paghi come un comune mediogamma di buon livello. Mettilo subito nel carrello e sfrutta lo sconto shock del 35%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.