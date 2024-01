Display BRILLANTE, mega BATTERIA e cam 50MP: Samsung Galaxy A25 a 280€

Quando si tratta di acquistare un nuovo smartphone Android di fascia media non è mai semplice puntare su un prodotto in particolare, ma quest’oggi è Amazon a fare il lavoro sporco per te svelando una offerta scioccante su Samsung Galaxy A25 5G, uno tra i mediogamma più popolari e apprezzati del nuovo anno.

Sfruttando lo sconto immediato del 12%, infatti, il nuovissimo device del colosso sudcoreano è pronto per soddisfare le tue personali esigenze a fronte di una spesa minima di appena 280€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

L’eccellente mediogamma Samsung Galaxy A25 5G costa una sciocchezza su Amazon

Samsung Galaxy A25 5G è un mediogamma scattante e super aggiornato: si tratta, infatti, di uno tra i pochissimi device in questa fascia di prezzo a montare il nuovissimo Android 14 di Google. Frontalmente è presente un bel pannello Super AMOLED da 6.5 pollici con una fotocamera a goccia da 13MP ideale per scattare selfie di qualità, mentre sotto il cofano batte un buon SoC octa-core con di fianco 6/128 GB di memoria e una mega batteria da 5000 mAh.

Come tutti i mediogamma Samsung che si rispettino, anche il Galaxy A25 5G sfoggia un modulo fotografico multiplo ideale per scattare foto e video di qualità con un sensore principale da ben 50MP con tecnologia OIS.

In definitiva spendendo la modica cifra di 280€ su Amazon hai a tua disposizione un mediogamma bello e capace di portare a termine tutti i task di cui hai bisogno durante il giorno; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.