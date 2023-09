Display a 144Hz e batteria WOW: Motorola Moto Edge 40 giù del 26%

Motorola Moto Edge 40 è un mediogamma bello e completo, quest’oggi protagonista di una offerta eBay che non dovresti assolutamente perdere. Con un risparmio immediato di ben 130€ grazie allo sconto shock del 26%, il device del colosso hi-tech può essere tuo ad appena 369€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Basta un rapido sguardo alle caratteristiche e al design del telefono per comprendere fin da subito che Motorola Moto Edge 40 non è un mediogamma qualunque.

Sconto pazzo su eBay per Motorola Moto Edge 40: offerta da non perdere

Il device è pronto a stupirti con il suo bellissimo pannello pOLED da 6.55 pollici con supporto HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 144Hz; colori mozzafiato, immagini perfette e animazioni fluide in ogno momento della giornata.

Lo smartphone a marchio Motorola, inoltre, monta un potentissimo processore octa core MediaTek con tanta RAM a disposizione, una mega batteria con supporto alla ricarica rapida e due altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente. Il tutto è impreziosito da un comparto fotografico di primo livello con un sensore principale da ben 50 MP per foto e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Prendi al volo la migliore occasione degli ultimi mesi per acquistare il validissimo mediogamma Motorola a un prezzo davvero conveniente; metti subito nel carrello lo smartphone per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra. Inoltre, se lo acquisti tramite PayPal, puoi anche pagarlo comodamente in tre rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.