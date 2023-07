Display 120Hz e cam da 48MP: Redmi Note 12 a 189€ su eBay (-37%)

Lo spettacolare Redmi Note 12 5G è al centro di una stupefacente offerta di eBay che non ha precedenti: con uno sconto immediato del 37%, infatti, il terminale Android del colosso cinese crolla ad appena 189€ con consegna rapida e gratuita – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 110€.

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito che Redmi Note 12 5G non è il solito smartphone Android economico. Il device, infatti, è realizzato con materiali di buona qualità, il design è tipico dei telefoni di fascia superiore e in generale anche la scheda tecnica sorprende in positivo.

Risparmia subito 110€ su eBay e acquista l’ottimo Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 5G monta un eccellente pannello AMOLED super fluido a 120 Hz e ad altissima risoluzione, una fotocamera frontale per selfie di grande qualità e un potentissimo processore octa core con modem 5G per navigare ad altissima velocità.

Come se non bastasse, il terminale Android di Redmi è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W – ti bastano 30 minuti per avere a disposizioni tantissime ore aggiuntive di utilizzo – e sul retro monta uno stupefacente modulo fotografico triplo con fotocamera principale da 48 MP.

Con un risparmio immediato di 110€ e la consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione, è chiaro a tutti che l’offerta eBay sul Redmi Note 12 5G è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.