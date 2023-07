Disney Villainous: libera il CATTIVO in te, ultime ore di SCONTO

Se vuoi un gioco di carte che possa animare le tue serate tra amici, Disney Villainous è quello che fa al caso tuo. Non il solito passatempo e soprattutto non la solita missione: qui non ci sono buoni ed eroi ma bensì i cattivi della Disney più amati e che da piccoli ci spaventavano ma che ora… Sono sempre i più interessanti.

Ancora pochissime ore per acquistare il gioco a prezzo ridotto grazie ai Prime Day 2023. Collegati immediatamente su Amazon dove ti aspetta uno sconto del 35% da non perdere. Prezzo finale di appena 27,79€ quindi non perdere tempo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Disney Villainous è il gioco di carte sui cattivi che hai sempre voluto

Perfetto per le serate tra amici o in famiglia, Disney Villainous ti permette di lasciare a casa le buone intenzioni e mostrare tutta la cattiveria che hai in te. Ovviamente si scherza ma sì, in questo gioco di carte hai la possibilità di scegliere il tuo cattivo preferito e farne le veci.

Conta che sono disponibili Capitan Uncino, Ursula, Jafar, Malefica e tanti altri. Cosa devi fare? Aguzza la mente perché qui è tutta questione di strategia per prevalere sugli altri giocatori.

Durante il tuo turno, infatti, puoi compiere azioni e avvicinarti al tuo obiettivo finale o giocare “sporco” depistando gli altri avversari per farli allontanare dai loro. Insomma, c’è tanto da pensare ma soprattutto da divertirsi.

