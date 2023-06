Disney+: guarda in anteprima le novità cinematografiche a prezzo scontato

Disney+ è la piattaforma di contenuti streaming live e on demand dedicata a tutti gli appassionati del mondo Disney e a tutti quelli che vogliono godersi le novità cinematografiche in esclusiva. Abbonati subito a un prezzo scontato, con 2 mesi gratis. Scegliendo il Piano Annuale paghi l’accesso per 12 mesi al prezzo di 10 mesi.

Questa piattaforma è la soluzione ideale per avere l’intrattenimento giusto per tutta la famiglia. Dai più piccoli ai più grandi, ci sono film, serie TV, docuserie e show per tutti, nessuno escluso. Tra l’altro, grazie al Parental Control, è anche possibile impostare contenuti adatti solo ai più piccoli sul profilo che utilizzeranno i tuoi figli.

In questo modo puoi stare tranquillo e lasciare che siano loro ad accedere autonomamente al ricco catalogo disponibile senza pericoli. Potranno gustarsi i vecchi classici, ma anche le novità, firmati Walt Disney. Tutti i contenuti esclusivi di Pixar sono disponibili su Disney+ per la visione. Quindi anche i tuoi figli avranno l’imbarazzo della scelta.

Disney+: la soluzione ideale per tutta la famiglia

Abbonandoti a Disney ottieni anche accesso a tutti i film e le serie TV prodotte da Marvel. Ce ne sono tantissimi, tutti in esclusiva solo ed esclusivamente su questa piattaforma. Stessa cosa vale per la saga più longeva della storia del cinema: Star Wars. Goditi ogni istante della trilogia con titoli sempre aggiornati e nuovi film, serie TV e contenuti extra.

A questo si aggiungono anche Star e National Geographic con serie TV e documentari avvincenti. Insomma, grazie a questa piattaforma fai felice tutta la famiglia con un solo abbonamento. Tra l’altro, a breve, approderà anche il seguitissimo format e talent show Italia’s Got Talent. Non perderti le novità in arrivo e goditi tutto quello che ami a un prezzo speciale.

