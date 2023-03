Disney+: tutte le novità in arrivo ad aprile 2023

Oggi la soluzione in streaming per l’intrattenimento è sempre più apprezzata. Guardi i tuoi contenuti quando vuoi e dove vuoi. Inoltre, ogni mese ci sono sempre tantissime novità in arrivo. Come Disney+ che ha già rivelato il calendario delle nuove uscite per il mese di aprile 2023. Scopri tutti i film e le serie TV che arricchiranno il suo catalogo. Attiva ora il tuo abbonamento con 2 mesi gratis in regalo.

Infatti, scegliendo oggi stesso il Piano Annuale avrai l’accesso alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10. In pratica, stai risparmiando 2 mesi di contenuti che sono sostanzialmente gratis per te. Che ottimo regalo! Soprattutto in questo periodo ricco di novità interessanti dato che a breve approderà anche Italia’s Got Talent.

Goditi tutti i titoli esclusivi che trovi qui, la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Ogni mesi avrai tantissimi nuovi contenuti da vedere da solo o con tutta la tua famiglia. E grazie al Parental Control potrai dormire sonni tranquilli con la certezza che i più piccoli potranno accedere solo a film, serie TV, documentari e cartoni animati adatti alla loro età.

Disney+: film e serie TV in arrivo ad Aprile 2023

Concentriamoci ora su tutti i film e le serie TV in arrivo ad aprile 2023 su Disney+. Avrai solo l’imbarazzo della scelta perché c’è un contenuto adatto a tutti e per tutti i gusti, ma solo se sei abbonato. Approfitta della promo con 2 mesi gratis. Ecco l’elenco completo ad oggi aggiornato e in anteprima eccezionale:

5 aprile 2023

The Good Mothers (Serie)

Crossover (Serie)

The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 6)

Faccia a faccia con Papa Francesco (Documentario)

Le piccole cose della vita (Serie)

Rennervations (Docuserie)

The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 7)

The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 8)

Sam – Una vita da sassone (Serie)

Peter Pan & Wendy (Film)

Sappi che mentre sei all’estero, puoi guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Molti dei contenuti sono disponibili ovunque, ma potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

