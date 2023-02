Disney+: guarda Extraordinary, la comedy che parla di ansia sociale

Perché la nuova serie TV Extraordinary è già amata dagli utenti di tutto il mondo? Bella domanda, ma la risposta non è così facile. Possiamo però abbozzarne una che, secondo noi, si avvicina al gusto dei molti spettatori, soprattutto di quelli giovani. Prima di tutto, questa comedy puoi vederla in esclusiva su Disney .

Abbonati subito e inizia a gustarti tutti i nuovi episodi. In questo momento, acquistando il piano annuale ricevi 2 mesi gratis. In pratica, paghi 10 e ottieni 12 mesi di accesso completo alla famosa piattaforma di streaming live e on demand. Un’occasione unica di risparmio da cogliere al volo intanto che è ancora disponibile.

Infatti, Disney+ non è solo la casa di Extraordinary, ma anche di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Proprio in questi giorni è anche disponibile un super film molto acclamato dalla critica mondiale. Stiamo parlando di Black Panther: Wakanda Forever, a catalogo dal 1° febbraio 2023.

Disney+: perché Extraordinary è tanto speciale

All’apparenza potrebbe sembrare una comedy banale, ma entrando nel vivo di Extraordinary, disponibile su Disney+, diventa chiaro che non lo è. Al contrario, questa serie TV è molto profonda perché approfondisce in modo semplice, ma efficace un tema molto caro ai nostri giovani: l’ansia sociale.

In un mondo dove la sfida è sentirsi inclusi e al passo con tecnologia, intelligenza e produttività, la trama di questo titolo appare più attuale che mai. Diamo un’occhiata più da vicino al tema di questa narrazione fresca, piacevole e per tutta la famiglia con la sinossi ufficiale:

Benvenuti in un mondo in cui tutti i maggiorenni sviluppano un superpotere. Tutti tranne la venticinquenne Jen, che per questo si sente esclusa. Per fortuna, i suoi coinquilini (Carrie, Kash e un misterioso gatto randagio) le impediscono di autocommiserarsi. Alla deriva in un mondo grande e confuso, armata solo di un po’ di speranza e di tanta disperazione, Jen inizia un viaggio per trovare il suo possibile superpotere. Ma nel farlo potrebbe scoprire la gioia di essere semplicemente ok.

Questo racconto merita di essere visto in tutta la sua “straordinarietà” alla ricerca della “normalità”. Chi si può dire semplicemente ok se non colui che riesce ad accettarsi per quello che è con i suoi “superpoteri”, ma anche con i suoi “limiti”? Attiva subito il tuo abbonamento e ricevi 2 mesi gratis di accesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.