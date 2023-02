Black Panther: Wakanda Forever, come vederlo su Disney+

Black Panther: Wakanda Forever è disponibile da oggi, 1 febbraio 2023, sul catalogo di Disney+. Si tratta della piattaforma di streaming on demand e live che è la casa dei contenuti firmati Marvel. Perciò se vuoi vedere questo film, disponibile nelle sale cinematografiche dal 9 novembre scorso, direttamente a casa tua l’unica soluzione è questa.

In pratica devi abbonarti a Disney per poter accedere a questo e a molti altri contenuti esclusivi. Tra l’altro, scegliendo il piano annuale, da soli 89,90 euro, ottieni 2 mesi gratis. Sostanzialmente, paghi 10, ma hai 12 mesi di accesso al suo ricco catalogo di film, serie TV, show e docuserie.

Infatti, Disney+ è la casa non solo di Marvel, ma anche di StarWars, Disney, Pixar, Star e National Geographic. Inoltre, presto arriverà anche uno dei format televisivi più amati e seguiti: Italia’s Got Talent. Sì, hai capito bene, questo show ha abbandonato Sky per approdare su questo contenitore.

Black Panther: Wakanda Forever, guarda una scena inedita mai trasmessa

Una novità interessante, per gli amanti del genere, è che ING ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter una parte del film Black Panther: Wakanda Forever. La cosa interessante è che si tratta di una scena mai andata in onda con la pellicola originale e che non sarà disponibile nel film.

In esclusiva te la proponiamo qui sotto. Così puoi godertela tranquillamente intanto che attendi il momento più opportuno per vedere il nuovo film integrale da poco pubblicato proprio oggi su Disney+. ING, annunciando questo video, ha twittato:

Regina Okoye? Guarda questa scena eliminata esclusiva da Black Panther: Wakanda Forever.

Queen Okoye? Watch this exclusive deleted scene from Black Panther: Wakanda Forever, available on digital February 1. pic.twitter.com/qIE9fdnCn4 — IGN (@IGN) January 30, 2023

Nel frattempo, qualora non avessi ancora un abbonamento attivo, ti consigliamo di acquistare subito il tuo piano Disney finché sei ancora in tempo. Difatti, è disponibile l’offerta che prevede l’iscrizione al servizio streaming per 1 anno pagando solo la quota di 10 mesi, invece che 12.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.