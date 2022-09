Disney+: film e serie TV in arrivo per ottobre 2022

Come tantissime altre piattaforme di streaming live e on demand, anche Disney è pronta a sfoderare ricche novità per il prossimo mese entrante. Infatti, ottobre 2022 sarà carico di tantissimi nuovi contenuti oltre ad altrettanti sequel.

Film e serie TV non mancheranno nell’ottimo catalogo di questo servizio apprezzato da milioni di utenti. Tutti avranno di che gioire per i titoli in arrivo pronti ad allietare le fresche serate di ottobre che ci introduce con l’autunno verso la stagione invernale.

Disney+: tutti i film in arrivo a ottobre 2022

Vediamo ora tutti i film in arrivo su Disney+ a ottobre 2022. Ricordiamo che questa piattaforma è la casa di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic. Quindi troverai tantissimi titoli e contenuti in esclusiva. Ecco l’elenco completo:

7 ottobre 2022

Marvel’s Werewolf By Night (Film)

Soul of a Nation: The Murder of Malcolm X (Documentario)

Rosaline (Film)

Soul of a Nation: Scream Queens Rising (Documentario)

Tutte le serie TV in arrivo a ottobre 2022

Ora, invece, diamo un’occhiata a tutte le serie TV in arrivo a ottobre 2022 su Disney+. Ce ne sono per tutti i gusti, quindi non preoccuparti perché troverai pane per i tuoi denti. Forse era meglio dire spettacolo per i tuoi occhi. Comunque ecco l’elenco completo:

3 ottobre 2022

The walking dead 11 (Serie TV – Finale di stagione)

The bear (Serie TV – Stagione completa)

Candy: morte in texas (Serie TV)

Cambio di direzione (Serie TV – Stagione completa)

The captain (Docuserie)

Agli occhi del mondo (Serie TV)

Les amateurs (Stagione completa)

The good doctor (Serie TV – dalla Stagione 1 alla Stagione 4)

Damages (Serie TV – dalla Stagione 1 alla Stagione 5)

Boris 4 (Serie TV)

Star wars: tales of the jedi (Serie TV – Stagione 1)

This is going to hurt (Serie TV – Stagione 1)

La misteriosa accademia dei giovani geni (Serie TV – Stagione 2)

In attesa dei nuovi contenuti in arrivo a ottobre, non perderti tutti i film e le serie TV che hanno debuttato su Disney+ a settembre 2022. Ti farai una scorpacciata di titoli per tutta la famiglia. Scegli il miglior intrattenimento oggi disponibile.

