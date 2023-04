Disney+: film e serie TV in arrivo a maggio 2023, con Star Wars sul podio

Disney+ anche questa volta ha pensato bene di stupire tutti i suoi utenti con diversi film e serie TV in arrivo a maggio 2023. Se ancora non lo hai fatto abbonati subito ottenendo 2 mesi gratis. Infatti, grazie al Piano Annuale hai accesso per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Ma cosa ha in programma di così speciale?

Il 4 maggio 2023 usciranno per la gioia di moltissimi fan due titoli Star Wars speciali: Vision e Young Jedi Adventures. Questi andranno ad arricchire la già vasta offerta a tema che su questa piattaforma è disponibile in streaming per tutti i clienti abbonati.

Infatti, Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Addirittura presto approderà anche Italia’s Got Talent.

Disney+: calendario completo di film e serie TV in arrivo a maggio 2023

Disney+ ha annunciato l’arrivo di diversi film e serie TV durante tutto il mese di maggio 2023. Per non perderli abbonati subito e ottieni 2 mesi gratis. Potrai accedere a questa incredibile piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Ecco l’elenco completo con il calendario ufficiale delle uscite:

2 maggio

A Small Light (primi due episodi)

Ed Sheeran: Oltre la musica

Grown-ish (S5 Parte 2)

Star Wars: Visions | Volume 2

Star Wars: Young Jedi Adventures

The Muppets Mayhem Band

12 maggio

Crater

White Men Can’t Jump

Alla ricerca di me – American Born Chinese

The Kardashians (S3)

Wild Life: Una storia d’amore

Streaming dall’estero: ecco le soluzioni

Se per qualche motivo ti trovi all’estero, puoi sempre guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Comunque, se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza. In pratica, lo puoi fare mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera.

Anche se molti dei contenuti sono disponibili ovunque, potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

