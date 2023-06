Disney+: film e serie imperdibili con 2 mesi GRATIS

Oggi attivi Disney a un prezzo bomba. Scegliendo l’abbonamento annuale ottieni 2 mesi gratis in regalo. In pratica, accedi alla piattaforma di streaming on demand e live per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Niente male vero? Approfitta ora di questa incredibile offerta che rivoluziona il tuo concetto di intrattenimento per te e per la tua famiglia.

Oltre al ricco catalogo con tantissimi contenuti esclusivi e imperdibili, ogni mese potrai vedere altrettante novità in arrivo. Insomma, hai solo l’imbarazzo della scelta attivando questa soluzione. Tra l’altro, grazie al Parental Control, puoi decidere tu stesso quali contenuti rendere accessibili ai tuoi figli in base alla loro età. Così potrai stare tranquillo.

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Addirittura presto approderà anche Italia’s Got Talent. Cosa stai aspettando?

Disney+ anche dall’estero

Un altro dei vantaggi che ottieni scegliendo Disney è che, se per qualche motivo ti trovi all’estero, puoi sempre guardare in streaming i contenuti disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter vedere i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Comunque, se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza. In pratica, lo puoi fare mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera. Anche se molti dei contenuti sono disponibili ovunque, potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.