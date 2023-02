Disney+: come attivare 12 mesi al prezzo di 10

Disney+ è la piattaforma streaming più gettonata in questo periodo. Il suo successo è dovuto al fatto che nel catalogo trovi film e serie TV esclusivi che non sono disponibili in nessun altro contenitore streaming. Infatti, è la casa di tantissimi titoli incredibili e speciali.

Potrai vedere tutti i contenuti firmati Disney e Pixar. I supereroi preferiti direttamente da Marvel e Star Wars. Inoltre, avrai accesso anche a film e serie TV di Star e docuserie prodotti da National Geographic. Infine, avrai anche la possibilità di vedere format e show esclusivi.

A breve, come anticipato qualche settimana fa, su Disney+ approderà anche Italia’s Got Talent. Ma lo sapevi che oggi puoi attivare 12 mesi al prezzo di 10? Puoi approfittare di questa incredibile promozione collegandoti alla pagina di iscrisione da questo link e procedere con l’acquisto.

Disney+: per te 2 mesi gratis

Per ottenere 2 mesi gratis di Disney+ devi acquistare il Piano Annuale che, a soli 89,90 euro l’anno, ti dà l’accesso alla piattaforma di streaming per 12 mesi anziché 10. Un’ottima opportunità per risparmiare senza rinunciare al miglior intrattenimento per te e la tua famiglia.

Potrai permettere ai tuoi figli di accedere ai contenuti di questa piattaforma senza alcuna preoccupazione. Grazie alla funzionalità Parental Control avranno diretto accesso solo a film, serie TV, cartoni animati, docuserie e show adatti alla loro età. Sarai tu a decidere quali restrizioni applicare.

Ovviamente non mancano nemmeno pellicole per i più grandi ricche di adrenalina, tensione e terrore. Insomma, questa soluzione è davvero completa e ti permette di mettere d’accordo tutti i componenti della tua famiglia, te compreso, con un unico abbonamento, ma di qualità.

Perciò cosa stai aspettando? Finché sei in tempo approfitta di questa incredibile e imperdibile promozione. Attiva subito Disney con 2 mesi gratis. In pratica ricevi 12 mesi al prezzo di 10. Grande risparmio per un intrattenimento senza fine.

