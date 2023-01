Disney+: abbonati oggi e ottieni 2 mesi gratis

Abbonati subito a Disney e ottieni 2 mesi gratis. Grazie a questa fantastica promozione, scegliendo il piano annuale a soli 89,90 euro, ottieni 12 mesi di accesso alla piattaforma al prezzo di 10. Un’ottima occasione per risparmiare sull’intrattenimento tuo e di tutta la tua famiglia.

Questa piattaforma di streaming live e on demand è la casa di Walt Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, potrai anche gustarti tutti gli episodi de I Simpson grazie al tuo nuovo abbonamento. E con il Parental Control anche i più piccoli sono al sicuro.

Non stare in pensiero quando i tuoi figli stanno guardando Disney+. Grazie al Parental Control non potranno avere accesso ai contenuti destinati solo a un pubblico adulto. Sarai tu a decidere quali film, serie TV e show rendere disponibili ai più piccoli di casa.

Disney+: tanto intrattenimento con 2 mesi gratis

La crescita del catalogo di questo colosso dello streaming è pazzesca. Addirittura, su Disney+ è approdato anche Italia’s Got Talent. Questo talent show, famoso in tutto il mondo, ha deciso di lasciare Sky per sposare The Walt Disney Company.

Che una nuova avventura inizi! Italia’s Got Talent – si legge su Twitter – arriva su @DisneyPlusIT.

Cantanti, comici, ballerini, illusionisti, ventriloqui, acrobati e tanti altri performer ancora sconosciuti sono pronti a mostrarvi il loro talento!

Un altro motivo in più per attivare subito un abbonamento, soprattutto oggi che hai 2 mesi gratis. In pratica pagherai 10 mesi ottenendone 12. Un’offerta pazzesca che non puoi lasciarti scappare. Ma sbrigati perché non sembra durerà molto a lungo.

Ogni mese il catalogo si arricchisce sempre di nuovi contenuti. Avrai solo l’imbarazzo della scelta. I tuoi bambini avranno un intrattenimento fatto su misura per loro. Nondimeno, i più grandi potranno sbizzarrirsi tra supereroi, film e serie TV spettacolari e molto altro.

Non perdere altro tempo. Attiva ora Disney con 2 mesi gratis. Sarai sicuramente soddisfatto dall’offerta, soprattutto a questo prezzo particolarmente speciale che ti regala due mesi di intrattenimento completamente gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.