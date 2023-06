Disney+ OFFERTA SPETTACOLARE: scopri il REGALO per te

Uno dei servizi di streaming live e on demand più esclusivi di sempre e amato da tantissimi utenti è in offerta speciale. Approfitta subito di questo momento vantaggioso per assicurarti un intrattenimento unico e spettacolare dedicato a te e a tutta la tua famiglia con contenuti pazzeschi e introvabili. Abbonati ora a Disney+. Con il Piano Annuale per te un super regalo.

Attivando oggi stesso questo servizio ottieni immediatamente 2 mesi gratis di film, serie TV, documentari e show. Praticamente ricevi l’accesso alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Non lo trovi fantastico? Un intero anno durante il quale potrai gustarti tantissimi titoli in esclusiva, disponibili solo sul suo catalogo. Vuoi sapere di cosa si tratta?

Sostanzialmente Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Pensa che molto presto debutterà su questa piattaforma anche Italia’s Got Talent, prima su Sky.

Disney+ ti REGALA 2 mesi GRATIS

Torniamo all’offerta pazzesca che ti permette di ottenere Disney+ con 2 mesi gratis in regalo. Sì, hai capito proprio bene. L’abbonamento di 12 mesi ti sconta 2 mesi così andrai a pagare solo 10 mesi. Affidati a questa piattaforma speciale e completa di tutto. Addirittura hai anche il Parental Control che regola l’accesso dei più piccoli ai soli contenuti adatti alla loro età.

Inoltre, se per qualche motivo ti trovi all’estero, in vacanza o per lavoro, puoi sempre accedere ai contenuti disponibili per quel Paese o per quella regione in cui ti trovano. Invece, se vuoi assicurarti la visione dei tuoi film e show preferiti ovunque tu sia è meglio scaricarli sul tuo dispositivo.

Nondimeno, se ti trovi in un Paese dell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile in Italia. In pratica, quest’ultima è disponibile in tutti gli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera. Ciò nonostante, qualora molti dei contenuti siano disponibili, potrebbero comunque esserci alcune differenze in base al Paese o alla Regione. Quindi alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

