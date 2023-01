Disney+: tutte le novità in arrivo a febbraio 2023

Il mese di febbraio sta per iniziare e in arrivo ci sono tantissimi film e serie TV. Una delle piattaforme di streaming più in crescita è proprio Disney+. Si tratta della casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic.

Disney+: film e serie TV in arrivo a febbraio 2023

Ora concentriamoci sui nuovi contenuti in arrivo a febbraio 2023. Tra l’altro proprio pochi giorni fa Disney+ ha annunciato l’arrivo di un film spettacolare. Stiamo parlando di Black Panther: Wakanda Forever, che andrà ad aggiungersi a tutti quelli della serie Marvel già disponibili.

Scopriamo insieme tutti i film e le serie TV che arricchiranno il calendario del prossimo mese. Sicuramente avrai solo l’imbarazzo della scelta. Tutta la tua famiglia sarà felice di potersi godere momenti di puro relax e intrattenimento sul divano di casa al caldo nelle fredde giornate invernali.

1 febbraio 2023

Black Panther: Wakanda Forever (Film)

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa 2 (Serie TV)

The Great North 3 (Serie TV)

Chef vs Wild (Show)

The Hardy Boys 2 (Serie TV)

The Hair Tales (Serie TV)

j-hope IN THE BOX (Documentario)

Fleishman a pezzi (Serie TV)

9-1-1 6 (Serie TV)

