Disney+: tutti i film e le serie TV in arrivo a settembre

Disney+ non ha ancora annunciato ufficialmente l’elenco completo delle nuove uscite previste a settembre 2023. Tuttavia, a livello internazionale, si conoscono già i titoli più attesi tra film, serie TV e show. In Italia non vediamo l’ora di gustarci la nuova stagione di Italia’s Got Talent che, per la prima volta, fa il suo debutto su questa piattaforma di streaming live e on demand. Abbonati subito assicurandoti 2 mesi gratis.

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Addirittura presto approderà anche Italia’s Got Talent.

Se per qualche motivo ti trovi all’estero, puoi sempre guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Comunque, se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza. In pratica, lo puoi fare mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera. Anche se molti dei contenuti sono disponibili ovunque, potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

Disney+: film e serie TV in arrivo a settembre

Vediamo insieme l’elenco in costante aggiornamento dei film e delle serie TV in arrivo a settembre su Disney+.

1 settembre

Italia’s Got Talent

Italia’s Got Talent 5 settembre

All Wet

Trolley Troubles

All Wet Trolley Troubles 6 settembre

9/11: One Day in America

The Little Mermaid

9/11: One Day in America The Little Mermaid 8 settembre

2000s Greatest Tragedies

The Barn Dance

Bin Laden’s Hard Drive

Bone Trouble

George W. Bush: The 9-11 Interview

Merbabies

Mickey’s Kangaroo

Playful Pluto

Pluto, Junior

13 settembre

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir

Raven’s Home

Marvel’s Spidey and his Amazing Friends

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir Raven’s Home Marvel’s Spidey and his Amazing Friends 20 settembre

The Ghost and Molly McGee

PJ Masks: Power Heroes

The Ghost and Molly McGee PJ Masks: Power Heroes 27 settembre

To Catch a Smuggler

Pupstruction: Season 1

